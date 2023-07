Monteforte Irpino: auto si ribalta sull'A16, coppia in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato lungo sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 34,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Una sola vettura è rimasta coinvolta. La macchina, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. A bordo una donna di 52 anni ed un uomo di 33 anni, entrambi originari di Avellino, rimasti feriti. Dopo essere stati recuperati dall'abitacolo sono stati affidati ai sanitari del 118 che hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco di Avellino che hanno anche liberato la coppia dal veicolo.