Ancora una rapina in città. Questa volta è stata messa a segno di pomeriggio, in piazza Kennedy. Ma il presunto autore è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile. Si tratta di un ventenne romeno, residente ad Avellino, già noto alle forze dell'ordine. La vittima della rapina è un 17enne che si trovava nella centralissima piazza del capoluogo. Il ragazzo è stato avvicinato dal rapinatore con una scusa. Gli avrebbe chiesto delle monete. Poche parole e poi il malvivente sarebbe passato subito all'azione minacciando il giovane e strattonandolo più volte per farsi consegnare il denaro.

Il 17enne, comprensibilmente impaurito, ha subito obbedito. Il rapinatore, dopo aver agguantato il bottino, si è allontanato. Ma l'allarme immediatamente lanciato dalle altre persone presenti in zona ha permesso alla Polizia di intervenire subito. Il romeno è stato così intercettato dagli agenti della Questura di Avellino, nei paraggi di piazza Kennedy. A operare i poliziotti della Squadra Mobile, agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia, che sono quindi riusciti a fermare il romeno, volto già conosciuto dalle forze dell'ordine. Il ragazzo ha fatto anche resistenza ai poliziotti avventandosi contro di loro. Ma è stato bloccato e subito dopo condotto presso gli uffici di via Palatucci. Il 20enne è stato sottoposto a fermo, dopo tutti gli accertamenti di rito.

I poliziotti piombati in pochi minuti sul luogo della rapina hanno ascoltato il 17enne per avere la sua versione dell'accaduto. Sentite anche altre persone. La rapina si è consumata, dunque, in pieno pomeriggio e con tanta gente in strada. Questo ha permesso di risalire all'identità del presunto autore del colpo. Il rapinatore ha agito a volto scoperto, senza curarsi di essere visto da più testimoni. Per il ragazzo vittima del furto, fortunatamente, nessuna conseguenza. Ma lo spavento è stato notevole.

La Squadra Mobile sta continuando a indagare per fare piena luce sull'episodio di ieri pomeriggio, ma anche per capire se possano esserci collegamenti con un'altra rapina avvenuta in via Carducci qualche giorno fa. Non si esclude, infatti, che possa avere agito la stessa persona. Qualche notte addietro, un 49enne di Avellino è stato preso di mira da un malvivente solitario che lo ha bloccato sotto un'impalcatura installata davanti a un palazzo di via Carducci. Qui, il 49enne è stato bloccato e aggredito da un rapinatore che aveva il capo coperto da un cappuccio. Molto probabilmente era stato seguito dal ladro, che nell'area al di sotto del ponteggio e al buio è entrato in azione ed è riuscito a portare via il borsello. Per quest'ultimo caso, le investigazioni sono affidate ai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, alla cui attenzione sono finite le immagini della videosorveglianza pubblica e privata degli impianti di questa parte della città. Si sta valutando, dunque, se possa essere stato lo stesso responsabile a compiere i due colpi. Le modalità sono identiche e si sono verificate nella stessa zona del capoluogo, praticamente a poche decine di metri. Anche il 49enne era stato avvicinato con una scusa: il rapinatore aveva finto di chiedere informazioni, per poi passare rapidamente alle vie di fatto.