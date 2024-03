Notificati altri quattro avvisi di garanzia per tre distinti filoni d'inchiesta. Per il concorso dei vigili urbani truccato è stato notificato l'avviso ad Antonio Mazza, papà dell'indagato Davide Mazza, candidato al concorso indetto dal comune di Avellino. Entrambi sono accusati insieme all'ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e al vice comandante dei vigili urbani di Avellino, Domenico Sullo di concorso in rivelazione del segreto d'ufficio, falso e abuso d'ufficio in concorso. Il giovane indagato, Davide Mazza, aveva già superato la prova scritta con un punteggio di 25.5 e doveva solo effettuare la prova orale, ma finì nel registro degli indagati con le accuse di abuso in atto d'ufficio, falso e rivelazione del segreto d'ufficio dopo il blitz della guardia di finanza.



Il giovane stando a quanto sostenuto dagli inquirenti - avrebbe commesso una leggerezza riferendo ad alcuni suoi amici e conoscenti di aver ottenuto in anticipo le domande che la commissione gli avrebbe posto durante la prova orale. Nel registro degli indagati è finita anche Marianna Cipriano, vincitrice del concorso di funzionaria tecnica, categoria D1, indetto dal comune di Avellino. Anche per lei l'accusa è di concorso di rivelazione del segreto d'ufficio.

APPROFONDIMENTI Gianluca Festa, i cori, le dirette Facebook Avellino, il sindaco Festa si dimette Avellino, il legale di Festa: «Il ritmo delle perquisizioni della Procura è inquietante»

Infine si allarga l'inchiesta sugli affidamenti diretti del comune di Avellino, con altri due indagati. Nel mirino degli inquirenti sono finite le due determine relative a Rds e alla società Advertising Rds, entrambe riconducibili allo stesso gruppo imprenditoriale. E dunque sale a otto il numero degli indagati nel filone degli appalti presuntivamente condizionati. Nel registro degli indagati sono finiti anche il dirigente del settore Finanze del comune di Avellino, Gianluigi Marotta e un agente pubblicitario che ha sottoscritto il contratto con il comune di Avellino finalizzato all'attuazione di un programma di comunicazione, promozione ed intrattenimento a copertura mediatica del festival del cioccolato.



Indagati che vanno ad aggiungersi ai sei l'ex sindaco Gianluca Festa, l'ex dirigente Filomena Smiraglia, l'ex consigliere Diego Guerriero, l'architetto Fabio Guerriero, l'ex presidente della Del-Fes cestistica irpina, Gennaro Canonico e il dottore commercialista Andrea Canonico e che rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico. Iscrizioni effettuate dopo la disamina delle delibere acquisite dai militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Avellino guidato dal tenente Gianluca De Vivo e dagli agenti della polizia giudiziaria in forza presso gli uffici di procura, nell'ultimo blitz effettuato presso gli uffici comunali.

Due le determine attenzionate dagli inquirenti. La prima firmata dall'ex dirigente Filomena Smiraglia e cofirmatario il dirigente alle finanze, Gianluigi Marotta che prevedeva nell'oggetto l'affidamento diretto del servizio promozione eventi cittadini “Natale 2023” e “Eurochocolate Avellino 2024”. In questo, mediante trattativa diretta, si affidava l'incarico alla Advertising Rds, l'importo di 124mila euro, oltre iva. L'altra, firmata poco prima dell'avvio della manifestazione “Eurochocolate Avellino”, dal solo dirigente alle finanze del comune di Avellino, Gianluigi Marotta che ha per oggetto in attuazione di una delibera di giunta comunale n 151 del 12 maggio 2023 l'aggiudicazione del servizio di promozione del festival del cioccolato, all'operatore economico Rds per l'importo di 102mila euro, oltre iva.



Ad avviso degli inquirenti con le due determine relative allo stesso incarico, promuovere l'evento Eurochocolate si è voluto aggirare la normativa contenuta nel codice degli appalti pubblici, che per importi superiori a 150 mila euro vieta l'affidamento diretto. Ovvero doveva essere espletata una gara. Attività di promozione del festival del cioccolato che veniva affidata dal comune di Avellino a due società (Rds e Advertising Rds) facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale e aventi la stessa sede legale.