Venerdì 17 Maggio 2019, 18:43

Voleva sfuggire al suo passato, contraddistinto da numerosi precedenti penali, cambiando anche i documenti. Così ha fatto. Ha falsificato la sua carta d’identità. Ma gli è andata male. È stato fermato nei pressi di un ufficio postale del capoluogo irpino e controllato dai carabinieri di Avellino, che hanno avuto non pochi sospetti quando si sono ritrovati tra le mani quel documento. I militari hanno condotto il 45enne in Caserma per gli accertamenti ulteriori. Gli approfondimenti hanno portato a scoprire il tutto. il 45enne, originario di Avellino, ritenuto responsabile di false dichiarazioni sulla propria identità e possesso di documenti contraffatti, è stato dichiarato in arresto e tradotto alla casa circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione della Procura della Repubblica.