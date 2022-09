Avellino, la magia di Francesco D'Incanto: arte,musica e spiritualità da sabato 1 ottobre

Si ripete la magia di Francesco d’Incanto nello splendido Convento di San Francesco a Folloni di Montella. Arte, musica e spiritualità da sabato 1 fino a martedì 4 ottobre con la XXVesima edizione dell’evento, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese. Sabato 1 ottobre si comincia alle ore 9.30 con «San Francesco e i bambini», alle ore 17 esibizione dell’«uomo uccello» Claudio Montuori, alle 19.30 al Chiostro Maurizio Picariello e, alle ore 21, musica con Gli Stragatti. Domenica 2 ottobre alle ore 11 la benedizione degli animali, alle ore 19.30 al Chiostro note danzanti con Luis Di Gennaro, Antonella Carpenito e Valeria Lanzara.

Alle ore 21 concerto speciale di Enzo Gragnaniello in Trio con Erasmo Petringa e Piero Gallo. Francesco d’Incanto continua lunedì 3 ottobre alle ore 9.30 con il convegno con il Magistrato Catello Maresca. Alle ore 20 Damadakà in concerto, mentre martedì 4 ottobre l’ultima giornata vedrà alle ore 19.30 l’esibizione di Lino’s Street Circus e alle ore 21 Vincenzo Romano in concerto. Alle ore 23 gran finale con i fuochi pirotecnici di Di Trolio.