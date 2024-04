Mirabella , rubano profumi per 1.500 grazie allo "zaino speciale", presa coppia

Ladri di profumi presi dai carabinieri a Mirabella Eclano nel corso di controlli ordinari sul territorio.

Una coppia di romeni, 39 e 32 anni, sono stati deferiti per furto aggravato in concorso, poiché ritenuti responsabili di furti, perpetrati con l’utilizzo di zaini dotati di schermatura interna per bypassare l’antitaccheggio, ai danni di due distinte profumerie di Mirabella Eclano.

Sono stati asportati prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Grazie a quel sistema riuscivano ad eludere tutti i controlli.