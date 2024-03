«Non siamo interessati alla caccia alle streghe, ma alla verità. Questa è l'ora della responsabilità per Avellino. La cattiva politica si batte con la buona politica, non con il giustizialismo». A distanza di ventiquattro ore dalle dimissioni da sindaco di Avellino di Gianluca Festa, la segreteria provinciale del Partito democratico interviene e rilancia la propria azione politica alla vigilia del voto di giugno. Le inchieste che stanno riguardando il sindaco dimissionario e il Comune non saranno utilizzate come argomentazione politica nel corso dell'imminente campagna elettorale.



Questa la rassicurazione che arriva da via Tagliamento che, però, rivendica il ruolo svolto dai suoi rappresentanti in aula in cinque anni e replica, a distanza, alle accuse arrivate dallo stesso Festa che ha più volte puntato il dito contro la minoranza rea, questo il suo pensiero, di aver presentato decine di esposti contro l'amministrazione: «Il Pd è stato forza responsabile ed aperta al confronto. Il nostro gruppo consiliare si è dovuto, però, spesso scontrare con una maggioranza ottusamente muta che non ha lasciato spazio ad alcun margine di dialogo. Abbiamo, anche in questo caso, scelto sempre la strada della politica e non certo quella delle aule di tribunale. Strumentali sono perciò le letture, che pure registriamo, di un partito, il nostro, che avrebbe armato i magistrati pur di infangare l'azione dell'amministrazione comunale in carica. Sono letture che tradiscono una gravissima assenza di senso delle istituzioni di qualche personaggio oggi sulla scena politica cittadina».

L'alternativa politica che propone il Pd irpino, dunque, sarà basata su un programma per Avellino: «Perché siamo convinti che le elezioni si vincano senza scorciatoie o affidandosi alla provvidenza, ma solo riuscendo ad imporre la forza delle proprie idee. Offriremo alla nostra comunità una visione diversa di città con quella responsabilità che da sempre ci contraddistingue e che oggi ancora di più dovrà essere la stella polare della nostra azione».



Intanto, però, lo stesso Pd è alle prese con la difficile sintesi interna sul candidato sindaco che dovrà guidare la coalizione, a cui partecipano anche Movimento cinque stelle, Sinistra italiana, Si Può e Controvento. Il tavolo del campo largo previsto per ieri è stato rinviato a venerdì. Sul tavolo resta la candidatura dell'ex vicesindaco oggi portavoce dell'area Schlein, Antonio Gengaro, avanzata da Controvento ma mal digerita dal Pd nonostante il pressing del Nazareno e la mediazione del deputato Piero De Luca. Al consigliere regionale Maurizio Petracca, terminale di tutte le rimostranze interne sul nome di Gengaro, il compito di avanzare come contro proposta, a nome della maggioranza che governa il Pd provinciale e del gruppo di consiglieri uscenti, la candidatura del segretario provinciale, Nello Pizza, su cui però si registra il veto del M5s che non gli perdona di aver promosso nel 2018 la sfiducia all'amministrazione Cinque stelle.