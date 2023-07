Avellino, Poste Italiane e il montascale di via De Sanctis: «Funzionante a richiesta»

In riferimento all’articolo dal titolo «Nonni, mamme e disabili: marciapiedi e uffici, il centro è inaccessibile» pubblicato il 1° luglio, Poste Italiane precisa che il montascale dell’ufficio postale di Avellino, in via Francesco De Sanctis numero 5, è funzionante e viene attivato da un dipendente su richiesta del cliente.

L’Azienda sottolinea inoltre che la foto pubblicata a corredo dell’articolo risale a molto tempo fa, quando il montascale era stato coperto con un telo protettivo per difenderlo dalle polveri prodotte dai lavori di ristrutturazione che hanno interessato all’epoca l’edificio.