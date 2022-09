Avellino, raid dei vandali nell'ex Asilo Patria e Lavoro: incendio

Vandali di nuovo in azione ad Avellino. Questa volta hanno appiccato un rogo nell'ex Asilo Patria e Lavoro. I vigili del fuoco del comando provinciale irpino sono intervenuti in via Vasto, in centro città ad Avellino, per l'incendio che si è sviluppato all'interno dell'ex Asilo Patria e Lavoro.

Alcuni passanti vedendo fuoriuscire del fumo dalla struttura hanno avvisato la sala operativa del comando dei caschi rossi. Le fiamme, che hanno interessato un materassino, sono state prontamente spente. I vigili del fuoco hanno poi fatto arieggiare i locali invasi dal fumo. Avviate le indagini per risalire ai responsabili.