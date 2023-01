Avellino, schianto in auto: donna di 60 anni in prognosi riservata

Una donna di 60 anni è ricoverata in prognosi riservata in seguito a un incidente stradale avvenuto ad Avellino. Il sinistro si è verificato in contrada Scrofeta.

La donna è rimasta incastrata tra le lamiere contorte del veicolo. Una volta liberata è stata affidata ai sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. I medici hanno disposto l'immediato ricovero con prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente.