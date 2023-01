Cervinara, camion dei rifiuti sbanda e vola fuori strada: salvo il conducente

Un camion per la raccolta dei rifiuti vola fuori strada e si ribalta. L’incidente si è verificato a Cervinara, in via Torre.

Il conducente del veicolo per la raccolta dell’immondizia non ha riportato conseguenze, solo lievi contusioni. L’autista ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato e si è ribaltato nella campagna.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per recuperare il mezzo. I caschi rossi hanno dovuto chiedere il supporto dell’autogru per rimettere il camion sulla careggiata.