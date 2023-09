La polizia sventa furti nelle case in centro, presi in due

La Polizia ha sventato furti tra via Morelli e Silvati e via Raffaele Troiano ad Avellino, grazie alla segnalazione di un cittadino.

Sono stati bloccati e denunciati due giovani. La denuncia nei confronti dei due soggetti è scaturita a seguito della segnalazione di un privato cittadino che aveva notato 3 persone, in evidente atteggiamento sospetto, tentare di entrare all’interno di uno stabile della zona.

Giunti sul posto gli agenti della Questura hanno scoperto la presenza di tre giovani che, vistisi scoperti, hanno tentato di eludere il controllo per darsi alla fuga.

Ma non sono riusciti nel loro intento. A seguito della loro identificazione è venuto fuoci che i tre hanno precedenti per reati contro il patrimonio.

In particolare, è stato appurato che uno è destinatario di Avviso Orale emesso dal questore di Avellino mentre un altro ha a suo carico un denuncia per furto. I poliziotti li hanno poi perquisiti. All’interno degli zaini, in possesso solo di due dei tre fermati, sino stati trovati alcuni cacciaviti di medie dimensioni ed una tenaglia. A conclusione degli accertamenti di rito i due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.