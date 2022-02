Dramma a Baiano, 47enne trovato morto in casa

Tragedia in serata a Baiano. Un 47enne è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione in via Malta. A scoprire il cadavere sono stati I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi erano stati allertati da familiari e amici, insospettiti dalla prolungata assenza dell'uomo e dal fatto che non rispondeva al telefono e al citofono. La squadra dei caschi rossi intervenuta sul posto, dopo essere entrata in casa, ha purtroppo rinvenuto il corpo privo di vita del 47enne.