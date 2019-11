Bambini in piedi sullo scuolabus, intervengono i carabinieri. E' accaduto a Pratola Serra durante controlli ordinari sul territorio. I militari hanno fermato il mezzo, constatando la presenza di giovanissimi studenti in un numero maggiore rispetto al consentito. Per l'autista dello scuolabus è scattata una salata contravvenzione. Verifiche mirate degli uomini dell'Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni sull'intero territorio provinciale. I rischi sono notevoli quando viaggiano passeggeri in piedi a bordo di questi mezzi, anche in caso di una normale frenata o di tamponamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA