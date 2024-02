Bimbo di 4 anni investito da auto, ricoverato in codice rosso

Un bimbo di 4 anni è stato investito nel tardo pomeriggio a Contrada da un'auto. Il bimbo, residente a Forino, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto alle cure del caso e agli accertamenti diagnostici. Ora è costantemente monitorato dal personale sanitario. Ancora da ricostruire la dinamica dell'investimento. L'automobilista si è subito fermato per prestare aiuto. Immediato l'arrivo sul posto del 118 e delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia municipale hanno avviato le indagini per chiarire la sequenza dell'incidente.