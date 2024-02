Stellantis, incidente sul lavoro nello stabilimento di Pianodardine: morto operaio di Acerra

Un operaio manutentore è morto stamattina nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra a pochi chilometri da Avellino. L'uomo, immediatamente soccorso, è deceduto nel corso delle manovre salvavita.

Domenico Fatigati, 52enne di Acerra, è rimasto incastrato in un macchinario mentre era intento in un'attività di manutenzione. Lavorava per una ditta esterna di Foggia.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Sul posto il magistrato di turno.