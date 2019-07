Giovedì 11 Luglio 2019, 19:25

Boschi dell’Irpinia in fiamme. Un vasto incendio, alimentato anche dal vento, ha interessato un’area nel territorio del comune di Montemiletto. A fuoco oltre due ettari di alberi e di macchia mediterranea. Sono intervenute le squadre del Genio Civile di Avellino e della Protezione civile, sotto il coordinamento della dirigente Claudia Campobasso, che ha predisposto con la Regione già da alcune settimane un piano ad hoc per cercare di mitigare il fenomeno. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per domare il rogo.