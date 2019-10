Rissa alla Sagra della castagna e del tartufo nero di Bagnoli Irpino. Nel corso dell’evento che attira migliaia di persone da tutta la Campania, sono venute alle mani tre persone. Immediato l’intervento dei carabinieri. I militari hanno denunciato un ventenne della provincia di Napoli, un 40enne ed un 25enne di Avellino (entrambi con a carico precedenti di polizia), ritenuti responsabili di rissa.

La violenta zuffa era scaturita per futili motivi, forse per una spallata tra la folla. Pochi secondi e i tre sono passati dalle parole ai fatti, mettendo in pericolo sia la loro incolumità che l’ordine e la tranquillità pubblica. Grazie al rapido intervento i, già presenti sul posto nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Avellino, sono riusciti a bloccare la rissa, evitando così ben più gravi conseguenze. Si sono vissuti momenti di paura tra la folla.

Ultimo aggiornamento: 17:26

