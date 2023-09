Un agente nel carcere di Ariano Irpino è stato picchiato brutalmente da due detenuti napoletani. Per le botte ricevute l'agente avrebbe perso i sensi e poi trasportato in ospedale. Contusioni anche per altri due agenti intervenuti per fermare l'aggressione.

Il poliziotto - secondo quanto ricostruito dai sindacati della polizia penitenziaria - sarebbe stato picchiato da i due detenuti per accelerare i tempi di trasferimento in un altro carcere.

È l'ennesimo episodio di violenza che si registra nelle carceri irpine: la situazione resta di altissima tensione sia nel penitenziario di Ariano Irpino che in quello di Bellizzi.