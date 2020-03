Dramma ad Altavilla Irpina dove si è scatenato un incendio in un'abitazione. Una donna di 87 anni ha perso la vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per il rogo divampato in una casa di via Capone. Nulla da fare per l’anziana donna, sola in casa. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino. Nonostante il tempestivo arrivo dei caschi rossi, per l'anziana era ormai troppo tardi. I carabinieri hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini. Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA