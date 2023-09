Nell'operazione della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli in Valle Caudina contro il Clan Pagnozzi in carcere sono finiti Clemente Caliendo, Paolo Pagnozzi e Gerardo Marino (Pagnozzi e Caliendo sono ai domiciliari, Marino in carcere) accusati di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’attività investigativa a San Martino Valle Caudina ha consentito di ricostruire che i tre (di età compresa tra i 62 e i 70 anni, appartenenti al clan Pagnozzi), tra il 2021 e il 2022 a due imprenditori del luogo avevano prestato denaro con interessi usurari del 132 per cento. Ai tre è contestata l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione camorristica.