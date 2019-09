Lunedì 9 Settembre 2019, 11:47

Dopo Montoro, dove un cinghiale ha caricato alcuni giovani presenti in una piazzetta della città della Valle dell’Irno, un altro ungulato ha rischiato di provocare un incidente più grave a Grottolella. I vigili del fuoco di Avellino, in collaborazione ai carabinieri del reparto radiomobile del comando provinciale, sono intervenuti sulla SP 185, all'altezza del bivio tra Grottolella e Montefredane. Un cinghiale era finito sotto un'autovettura in transito. Una volta allertato il dirigente medico veterinario e accertate dell’animale, è stato autorizzato il sollevamento dell'autovettura, in modo da liberare il cinghiale e consentirgli di ritornare allo stato brado.