Si chiude il Congresso Eucaristico, don Sergio: «Sguardo al futuro»

Con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino dal Cardinale Giuseppe Versaldi, si è concluso il Congresso Eucaristico Diocesano.

Grande la soddisfazione del Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, Sergio Melillo. «La conclusione del Congresso Eucaristico – ribadisce - è un nuovo inizio, nel senso che questo evento seguito con grande interesse da tanti ha aperto una finestra di dialogo con il mondo, all’interno della comunità, ma anche all’esterno, alla vita, ai rapporti che, come Cristiani e come Chiesa, dobbiamo avere con il mondo per dare un senso di una presenza e ristabilire le nostre relazioni con uno sguardo nuovo sul futuro».

Per il Vescovo Melillo «la Diocesi, come la Chiesa, ha bisogno di avviarsi verso strade nuove, in un mondo che cambia». «La Chiesa italiana, d’altra parte- è la sua tesi- già lo diceva qualche tempo fa; il mondo è cambiato, non bisogna certamente uniformarsi solo ai cambiamenti, ma portare nel cambiamento la freschezza del Vangelo.

Le giornate vissute con il Congresso Eucaristico in modo intenso e bello con i presbiteri e i fedeli coinvolti in un territorio ricco di grandi potenzialità rappresentano un messaggio di speranza; non credo che manchi nessuna possibilità reale perché ci sia un futuro per la nostra comunità. Continuerà a crescere e camminare nella fede».

Gli appuntamenti dopo il Congresso? Si parte con un cammino formativo riferito al territorio, alle parrocchie e la formazione di sacerdoti che dovranno affrontare con linguaggi nuovi e nuovo impegno le sfide del domani.