Cuccioli abbandonati vicino al cimitero, salvati dai Carabinieri Forestali

Cinque cuccioli salvati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino. Sono stati i militari della Stazione Forestale di Lacedonia a trovare i cagnolini. A seguito di un’attività di controllo del territorio, hanno soccorso i cinque meticci, di circa cinquanta giorni, che erano stati abbandonati da ignoti nei pressi del cimitero comunale di Lacedonia.

Rischiavano di essere investiti. I cuccioli sono stati visitati dal medico veterinario dell’Asl di Avellino che ne ha costatato l’ottimo stato di salute e ne ha disposto il trasferimento in custodia presso il canile convenzionato di Montoro. Sono in corso indagini per l’identificazione dell’autore dell’illecito.