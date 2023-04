Da Formia a Trani, ma il rogo dell'auto li blocca in Irpinia: coppia salva in extremis

Week-end di Pasqua rovinato per una coppia. La loro auto è andata a fuoco mentre viaggiavano sull'autostrada A16, Napoli - Canosa, al Km. 48,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Atripalda. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere il rogo. I due coniugi a bordo dell'auto, provenienti da Formia e diretti a Trani, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l'auto quando si sono accorti della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore. Per la coppia, oltre a un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.