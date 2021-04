Da Nocera all'Irpinia per spacciare: manette per un pusher 30enne

Dal Salernitano all’Irpinia per spacciare, arrestato un 30enne. I carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno ammanettato un 30enne di Nocera Inferiore. I fatti si sono svolti nei pressi di un supermercato di Atripalda. Il pusher è stato sorpreso a cedere ad un uomo di Montemiletto due dosi di cocaina in cambio di denaro. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai carabinieri di rinvenire anche 6 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro insieme alla somma complessiva di 410 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, per il 30enne è scattato l’arresto. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura. Entrambi sono stati sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica.