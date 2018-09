Dalla terra di San Pio all'Irpinia per rubare: prese due ladre

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:29

Dal paese di Padre Pio in Irpinia per rubare. Due donne di 40 anni di Pietrelcina spiniapono state denunciate dai carabinieri. Sono accusate di aver rubato un portafoglio da un'auto in sosta a Mirabella Eclano. Oltre a documenti e denaro contante, il portafoglio conteneva la tessera bancomat con il codice segreto incautamente custodito insieme alla stessa.Le donne sono state individuate dai militari perché poco dopo avevano utilizzato la tessera presso uno sportello di Venticano, a pochi chilometri dal luogo del furto.