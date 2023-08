La città di Solofra a fianco di Francesco Nigro , il ragazzo disabile che è stato picchiato e derubato la settimana scorsa, con una raccolta fondi. La gara di solidarietà lanciata sui social per restituire a Francesco la somma e il cellulare che gli sono stati brutalmente sottratti è partita. In molti si sono mobilitati all'indomani dell'episodio accaduto al 48enne disabile. A far sentire in particolare calore e affetto è l'iniziativa «Un abbraccio a Francesco» che richiama tutti ad essere solidali e insieme a contribuire con un piccolo gesto umano ed economico. A promuovere l'iniziativa è Pasquale De Stefano. «E' una piccola raccolta fondi che ho organizzato -spiega De Stefano- per poter restituire a Francesco non solo la cifra e il cellulare che gli sono stati brutalmente sottratti, ma soprattutto per dimostrargli il nostro grande affetto. Tanto entusiasmo e regalargli un abbraccio. Con un minimo contributo di tutti riusciremo sicuramente a organizzare una piccola festa per manifestare tutta la nostra vicinanza. Pertanto sono disponibile a raccogliere ed incontrare chiunque ha intenzione di lasciare questo piccolo contributo che per Francesco rappresenta sul piano umano tanto e per fargli sentire tutto il nostro calore».

APPROFONDIMENTI Cervinara: ferimento alla cena, si cerca un giovane Alta velocità Avellino-Benevento: i lavori bloccati da mesi Auto a fuoco sul viadotto della strage, salvi giovane coppia e tre cani

La gara di solidarietà è partita dai social dove in molti hanno mostrato anche sdegno e stupore per quanto accaduto a Francesco avvicinato e strattonato da due ignoti a volto coperto che gli hanno sottratto lo zaino con il cellulare e 200euro ed altri affetti personali tra via Maffei e Casapapa, mentre si recava al suo solito bar. «Quando ho saputo la notizia dell'aggressione subita dal nostro amico Francesco -afferma Pasquale De Stefano- sono rimasto sconvolto. Sono sicuro che tutti hanno provato la stessa emozione. Però non dobbiamo avvilirci. Dopo aver parlato con la sorella Chiara Nigro e aver ricevuto la sua approvazione ho deciso di mettere in piedi l'iniziativa di una raccolta fondi: sono sicuro che daremo una risposta a Francesco».