Poche ore dopo la tragedia avvenuta lungo viale delle Industrie, nell'area di insediamento produttivo di Dentecane, la frazione più grande di Pietradefusi, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto l'autotrasportatore cinquantunenne, residente nel napoletano, per omicidio stradale aggravato poiché trovato alla guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. L'uomo alla guida di un tir, di un'azienda di autotrasporti del Vesuviano, in fase di manovra ha agganciato e travolto il corpo di Lucia Mattera, docente cinquantasettenne di Italiano, Latino e Greco, originaria di Ischia, ma da diversi anni trapiantata in Irpinia. La sfortunata professoressa, molto nota e stimata negli ambienti scolastici della nostra provincia (aveva insegnato nei licei classici di Sant'Angelo dei Lombardi, Mirabella Eclano, Lacedonia), stava rincasando, a piedi, dopo aver fatto la spesa in un supermercato che si trova a qualche centinaio di metri dal luogo dell'impatto fatale.

L'autista, stando anche ai racconti di alcuni testimoni oculari della sciagura costata la vita alla docente del Classico di Dentecane, ha centrato in pieno, all'altezza di un incrocio, la vittima come se non avesse visto la sagoma della donna attraversare la strada che conduce poi al centro del borgo famoso per il torrone. Dopo i rilievi di rito effettuati dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, competente per territorio, l'autista è stato condotto all'ospedale San Pio di Benevento per essere sottoposto alle analisi previste in queste tragiche circostanze. E dagli esami eseguiti è risultato ben due volte positivo all'uso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato al termine di articolate attività investigative necessarie proprio per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Il conducente dovrà adesso rispondere anche del reato di guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope sebbene dev'essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. Intanto e sul luogo della disgrazia e nei pressi dell'ingresso dello storico Liceo classico di Dentecane, sede distaccata del Colletta di Avellino, sono stati deposti fiori e lumini in memoria della professoressa Mattera, deceduta nel giorno del suo onomastico.

Vicino al cancello del Liceo è stato apposto un fiocco nero. Numerosi messaggi di cordoglio di studenti colleghi ed ex colleghi della docente ischitana sono stati pubblicati anche sui social. La docente da qualche anno viveva a Dentecane a pochi metri dal Liceo. Qui svolgeva pure il ruolo di vestale' della biblioteca rinata e curata personalmente dalla prof di Latino e Greco, autrice anche di alcuni saggi e appassionata di camminate e di scrittura creativa. «È una disgrazia che ha scosso e commosso tutti qui in paese» dice il sindaco di Pietradefusi, Nino Musto. «Abbiamo sospeso pure i festeggiamenti in onore di santa Lucia per rispetto alla prof Mattera, figura di grande spessore culturale e umano». Un ausilio alla ricostruzione delle fasi cruciali dell'impatto mortale potrà venire dalla telecamere posizionate nella zona.