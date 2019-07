Martedì 16 Luglio 2019, 20:56

A Guardia dei Lombardi a Santì'Angelo dei Lombardi nel pomeriggio due incidenti pressochè simili. Due feriti nei due episodi nei quali i malcapitati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118.A Guardia in contrada Oliveto, un uomo alla guida di un'autovettura, è finito, dopo aver sbandato, in una scarpata. UIl guidatore di 73 anni è rimasto incastrato nell'abitacolo, recuperato è stato trasferito in ospedale. L'altro incidente a Sant'Angelo un 42enne è finito fuori strada ed è rimasto ferito. Anche in questo caso per lui il ricovero.