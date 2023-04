Meno di 72 ore alla presentazione delle liste per il dopo De Mita: sembra certa la candidatura a sindaco di Antonio Iuliano, eletto consigliere nel 2019 nella squadra del presidente ma subito tra i banchi del Consiglio comunale come indipendente.

A lui si stanno avvicinando diverse personalità. Una di queste è Roberto Dutto, arrivato in Alta Irpinia nel 1992 quando fu trasferito da Torino a dirigere una delle più importanti realtà industriali del gruppo Piaggio.

Da allora Dutto ha scelto Nusco per sempre, fermo restando il lavoro che lo ha portato e lo porta spesso in giro per il mondo, dal Sud America alla Cina.

Ingegnere, laurea al Politecnico di Torino, Mba alla Harvard University, parla cinque lingue e per 43 anni è stato Ceo di importanti gruppi internazionali. Scende in campo al servizio della comunità nella civica di Iuliano. E oggi spiega: «Mi interessa dare un contributo dedicandomi esclusivamente ad un settore specifico: lo sviluppo economico. Metterò a disposizione della comunità di Nusco tutta la mia esperienza concentrandomi su ciò che so fare meglio». Poi aggiunge: «Ho già molte idee che intendo condividere con i cittadini nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sono abituato a lavorare in team. Quindi intendo coinvolgere tutte le realtà locali e tutti i settori produttivi. Personalmente conclude - dedicherò tutte le mie energie per lo sviluppo economico di questa bellissima realtà. Se arriveremo in Municipio, opererò per accedere nel migliore dei modi, e presto, ai fondi nazionali e comunitari e al Pnrr. E soprattutto per far sì che oggi risorsa ottenuta abbia una ricaduta concreta sulla zona».

A Nusco si vota con un anno di anticipo dopo la morte di Ciriaco De Mita e la successiva reggenza del vicesindaco Walter Vigilante, con quest'ultimo che ha annunciato di non voler provare la corsa 2023 per la fascia tricolore.

Il toto-liste di qualche settimana fa, quando sembrava esserci un esercito di aspiranti sindaci e consiglieri, si fa meno ingarbugliato. Potrebbe arrivare presto il nome dell'avversario di Iuliano.

Francesco Biancaniello, potenziale competitor, deve comporre con i dodici nomi la lista «Uniti per Nusco» dopo le numerose assemblee tenute ben prima del clima elettorale. Si è parlato molto anche di una terza squadra: una sintesi tra ex amministratori, esponenti dell'ultima maggioranza e giovani. Al momento non emergono nomi ma, come spesso avviene, occhio alle ultime due giornate per eventuali sorprese.