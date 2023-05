Elezioni amministrative, dopo il primo giorno 6 sindaci possono già festeggiare

Sono 17 i comuni irpini al voto in questa tornata delle elezioni amministrative. Ci sono sei candidati alla carica di sindaco che possono già festeggiare dopo la prima giornata nelle urne. Si tratta di Raffaele Cantarella (Conza della Campania), Maria Teresa Lepore (Lapio), Francesco Addeo (Marzano di Nola), Riccardo Porfido (San Potito Ultra), Ivo Capone (Summonte) e Giuseppe Leone (Vallata), che non hanno avuto avversari in questa tornata. Nei loro paesi è stata presentata una sola lista e già alle 19 di ieri era stato superato il quorum del 40%. Ora devono attendere solo la formalità della verifica dei voti validi: almeno la metà deve essere attribuita alla compagine. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15.