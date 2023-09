Elezioni a Villaricca, Campanile è il primo candidato ufficiale: sarà sostenuto da M5s e Per le persone e la comunità

Nicola Campanile, funzionario Inail, è il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le amministrative del comune di Villaricca, reduce da uno scioglimento per mafia.

Campanile, che negli anni Novanta è già stato sindaco della cittadina a nord di Napoli, sarà sostenuto dal M5s e da Per le persone e la comunità.

Campanile viene dal mondo del volontariato cattolico e negli ultimi anni ha aderito al progetto di Per le persone e le comunità. In passato, ha ricoperto l'incarico di assessore e consigliere comunale a Marano e ha ricoperto ruoli pubblici anche nel comune di Cercola, la città in cui tuttora risiede. Sfiderà ad ottobre, salvo sorprese, Franco Gaudieri, sostenuto da Pd, civiche moderate ed esponenti del centrodestra di Villaricca.