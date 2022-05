Fiamme e paura al Corso di Avellino, palazzo evacuato

Paura lungo il salotto buono di Avellino per un incendio divampato sul terrazzo di un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate dai motori dell’impianto dei condizionatori del negozio Zara di corso Vittorio Emanuele. Il fuoco si è poi esteso al gazebo in legno di un appartamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, oltre all’autobotte. Le fiamme sono state prontamente spente evitando che si propagassero al vicino palazzo con problemi ben più gravi. Durante le operazioni di soccorso l'edificio è stato evacuato a scopo precauzionale, e tranne tanto spavento non si sono registrate persone ferite o intossicate. Sono stati danneggiati quasi tutti gli infissi del palazzo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, con rimozione delle parti pericolanti sono durate circa quattro ore.

APPROFONDIMENTI EOLIE Stromboli, incendio sull'isola: forse divampato sul set della... LA VIOLENZA Racket, in fiamme un escavatore nel cantiere del nuovo parco eolico L'INCENDIO Paura a Villaricca, appartamento in fiamme in pieno giorno