Un grave incidente stradale si è verificato in Alta Irpinia, a Montemarano Un 82enne del posto è stato investito in via San Francesco. L'automobilista si è subito fermato per soccorrere l'anziano che, trasportato dal 118 all'ospedale di Avellino, è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Sono stati raccolti tutti gli elementi utili alle indagini per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Sentita anche la versione della persona alla guida del veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA