Martedì 3 Settembre 2019, 15:54

Tensione alle stelle in piazza Colucci a Sirignano. Nel comune del Mandamento un 40enne ha dato in escandescenze, scagliandosi prima contro un netturbino e poi nei confronti di un vigile urbano che era intervenuto per riportare la calma. Entrambi sono stati colpiti con violenza dall’uomo, che poco dopo è fuggito via. La vicenda è al vaglio dei carabinieri prontamente intervenuti. Oscuri i motivi dell’aggressione. Per il 40enne, bloccato dai militari, è scattata la denuncia. L’agente della polizia municipale e il netturbino hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici per le ferite riportate.