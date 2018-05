Lunedì 14 Maggio 2018, 21:41 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 21:41

Una bambina di 10 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con la minimoto avvenuto in uno spazio privato a Forino. La piccola s'è schiantata contro un muro dopo appena qualche metro in sella al mezzo. Ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Santobono" di Napoli. Indagano i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.