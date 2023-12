Fuga di gas, chiusa via Tedesco

Paura in serata ad Avellino per una fuga di gas.

Il fatto si è verificato nei pressi del comando della Polizia Municipale, in via Francesco Tedesco.

È stato necessario chiudere l'arteria per scongiurare problemi. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza l'area.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina e della Polizia municipale. La strada è rimasta chiusa per qualche ora, al fine di consentire all'azienda erogatrice del servizio di riparare il danno. Non sono mancati i disagi.