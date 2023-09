Contatore di energia elettrica abusivo, in 4 nei guai

I Carabinieri della Stazione di Caposele hanno denunciato quattro persone ritenute responsabili di furto di energia elettrica.

All’esito di specifiche verifiche, eseguite presso una struttura pubblica di Caposele unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato accertato che era stato effettuato un allaccio abusivo che, bypassando il contatore, permetteva di prelevare la corrente direttamente dalla rete elettrica.

In considerazione delle evidenze emerse, i presunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per furto aggravato in concorso.