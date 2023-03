Grottaminarda, più verde pubblico: in arrivo 223 alberi

Ampliare il polmone verde della città e rendere l’ambiente sempre più sostenibile. Verso questa direzione volge progetto cui ha lavorato l’amministrazione comunale di Grottaminarda. Dalla Forestazione regionale in arrivo 223 alberi. Ancora pochi giorni di attesa ed ecco che prenderanno il via le operazioni di piantumazione.

Gli uffici preposti in queste ore, con la collaborazione anche del vivaista, stanno valutando in base a specifici parametri e condizioni ambientali ed urbanistiche le zone dove ubicare arbusti e piante, per lo più ad alto fusto. Il territorio cittadino dovrebbe essere interessato a 360 gradi.

In ogni caso si tratta di 223 alberi. Nello specifico: 25 Aceri, 15 Alberi di Giuda, 20 Catalpe, 10 Corbezzoli, 50 Lecci, 10 Oleandri, 50 Frassini, 5 Picea, 3 Querce rosse, 10 Salici piangenti, 20 Tuie, 5 Tigli. In prima linea per l’attuazione di questo disegno d’intervento c’è il consigliere delegato all’Ambiente, Antonio Vitale. Il componente del governo guidato dal sindaco Marcantonio Spera, dettaglia: «Oltre a rendere Grottaminarda più bella con l’estensione del verde pubblico ed a migliorare la qualità dell’aria, attueremo le attività previste dalla legge: un albero per ogni neonato e minore adottato. Siamo convinti che solo attraverso la tutela dell’ambiente, lasceremo un futuro migliore ai nuovi nati».