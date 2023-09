Grottaminarda: tre tunisini a piedi in autostrada, bloccati ed espulsi

Tre tunisini sorpresi a girovagare a piedi lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. I tre immigrati sono stati bloccati dagli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Grottaminarda.

Si tratta di un 30enne, di un 33enne e di un ragazzo di 23 anni, già destinatario del decreto di espulsione e rientrato in Italia illegalmente.

Per quest’ultimo è scattato l’arresto e il trasferimento presso il Centro di Prima Accoglienza di Ponte Galeria di Roma. Non solo. Il questore di Avellino ha notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per gli altri due.