Il male di vivere colpisce ancora in Irpinia: doppio suicidio in poche ore

Due suicidi si sono registrati in Irpinia nel giro di poche ore. A Conza della Campania ha deciso di farla finita impiccandosi in casa un 60enne.

Sono stati i familiari a fare la macabra scoperta. Stessa situazione a Lapio, dove si è tolto la vita con le medesime modalità un anziano. Inutili i tentativi di soccorso in entrambi i casi. Sono intervenuti nei due comuni irpini i Carabinieri per i rilievi necessarie. Dopo gli approfondimenti di rito, le salme sono state restituite ai familiari per le esequie.