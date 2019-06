Mercoledì 19 Giugno 2019, 16:11

Incendio questa notte in un cantiere per la costruzione di appartamenti a Baiano. Il rogo si è sprigionato in un’area di via Borsellino. E’ giallo sulle cause. Stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno acquisito una serie di elementi e hanno eseguito rilievi sul posto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi dai militari, compresa la pista dolosa legata al racket della camorra. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. L’incendio ha distrutto un container adibito a deposito e ufficio.