In auto con la cocaina, trentenne preso dai carabinieri a San Martino Valle Caudina. I militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida un uomo di Rotondi, di possibile interesse nella lotta alla droga. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri contenenti 5 grammi di cocaina. Alla luce delle evidenze emerse, per il trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA