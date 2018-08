Venerdì 31 Agosto 2018, 12:38

È deceduto al Cardarelli di Napoli il 47enne originario della provincia di Salerno, ma residente a Forino rimasto gravemente ustionato nell'incendio della sua vettura avvenuto qualche giorno fa lungo la statale 88 tra Montoro e Forino.I carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, stanno indagando per fare piena luce sul drammatico episodio. Non si esclude l'ipotesi del suicidio: l'uomo si sarebbe cosparso liquido infiammabile a bordo della vettura, poi distrutta dal rogo. Resta in piedi anche la pista dell'incidente.