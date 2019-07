Domenica 21 Luglio 2019, 12:23

È giallo sulle cause di un incendio che questa notte si è sviluppato a Bonito all'esterno di un'azienda specializzata nella produzione di arredi per esercizi commerciali. Le fiamme hanno interessato principalmente la saracinesca dello stabilimento. Poi si sono spente da sole prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sono stati eseguiti una serie di rilievi sul luogo dell'episodio.