Un vasto incendio si è sviluppato in una fabbrica dell'area industriale di campo Ceraso a Torre le Nocelle in provincia di Avellino.

Nell'azienda si lavorano pannelli per costruzioni. Fiamme altissime e una colonna di fumo colossale si sono sviluppate dal rogo visibile a diversi chilometri di distanza. Due squadre di vigili del fuoco sono sul posto. Non sono state stabilite le cause dell'incendio