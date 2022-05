Brucia la montagna di Montevergine, in azione Canadair e due elicotteri

Brucia la montagna di Montevergine. Decine di ettari di bosco aggredite dalle fiamme sin dalla mattinata. Diverse squadre all'opera per cercare di fermare il rogo. Diverso i fronti di fuoco. In azione un Canadair e due elicotteri della Protezione civile regionale. Complicate le operazioni di spegnimento. Il vento ha favorito il fuoco. Alcune zone sono particolarmente impervie, difficili da raggiungere con le squadre di terra. Non si esclude la mano dell'uomo dietro l'imponente incendio. Si pensa ad un'azione dolosa on considerazione di come si sono sviluppate le fiamme. Ma non si escludono altre ipotesi.