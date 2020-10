Incendio e traffico bloccato in autostrada. I vigili del fuoco di Avellino, sono intervenuti sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa, al Km. 70,600, in direzione Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano, per un incendio che ha interessato un autocarro che trasportava frutta. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ricevuta la richiesta di soccorso dall'autista, un uomo proveniente da Napoli e diretto a Foggia, ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda, e due dalla sede centrale di Avellino. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di salvare il carico di frutta. La corsia autostradale in direzione sud, è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso. Disagi per la circolazione.

