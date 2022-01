Casa in fiamme, paura per un'anziana

Incendio in un’abitazione nel Mandamento. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Mugnano del Cardinale in via Roma, una traversa di via Nazionale, per il rogo che ha interessato i locali al piano terra di un edificio del posto. Due le squadre inviate dalla sala operativa del comando provinciale dei caschi rossi. I pompieri hanno spento le fiamme, che hanno interessato materiale vario, e hanno messo in sicurezza la struttura. Nessuna conseguenza per un’anziana che si trovava al piano superiore. Per lei solo tanto spavento.